Арестованный сбежал от конвоя в Алматы

В Алматы разыскивают сбежавшего от конвоя подсудимого, передаёт BaigeNews.kz.

"Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на задержание подсудимого в краже чужого имущества, совершившего побег из автомобиля конвойной службы. Одновременно начата служебная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. Виновные лица, допустившие нарушение, будут привлечены к строгой ответственности", - сообщили в ДП Алматы.