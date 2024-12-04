  • 4 Декабря, 23:42
  • BAIGENEWS

Арестованный сбежал от конвоя в Алматы

Начата служебная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Сегодня, 22:45
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 22:45
Сегодня, 22:45
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Фото: baigenews.kz

В Алматы разыскивают сбежавшего от конвоя подсудимого, передаёт BaigeNews.kz.

"Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на задержание подсудимого в краже чужого имущества, совершившего побег из автомобиля конвойной службы. Одновременно начата служебная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. Виновные лица, допустившие нарушение, будут привлечены к строгой ответственности", - сообщили в ДП Алматы.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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