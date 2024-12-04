Арестованный сбежал от конвоя в Алматы
Начата служебная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.
Сегодня, 22:45
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Сегодня, 22:45Сегодня, 22:45
185Фото: baigenews.kz
В Алматы разыскивают сбежавшего от конвоя подсудимого, передаёт BaigeNews.kz.
"Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на задержание подсудимого в краже чужого имущества, совершившего побег из автомобиля конвойной службы. Одновременно начата служебная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. Виновные лица, допустившие нарушение, будут привлечены к строгой ответственности", - сообщили в ДП Алматы.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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