Арестованный Имамоглу временно отстранён от должности мэра Стамбула
Также от должностей также отстранены главы двух районов Стамбула
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Министерство внутренних дел Турции сообщило о временном отстранении Экрема Имамоглу от исполнения обязанностей мэра Стамбула. Оппозиционный политик, находящийся под стражей, обвиняется в коррупции и связях с запрещенной в стране Курдской рабочей партией (КРП), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.
Как заявили в МВД, в ближайшее время муниципальный совет города определит временно исполняющего обязанности мэра. Помимо Имамоглу, от должностей также отстранены главы двух районов Стамбула.
Имамоглу был задержан 19 марта по обвинению в руководстве преступной организацией и коррупции. По данным турецкого госагентства Anadolu, политика подозревают в поддержке КРП. В рамках расследования прокуратура Турции выдала ордера на арест около 100 человек, включая высокопоставленных сотрудников администрации Стамбула.
Оппозиционный политик отрицает все обвинения. 22 марта он был допрошен в течение пяти часов, днем ранее – около четырех часов. 23 марта суд принял решение об его аресте и заключении под стражу.
Арест Имамоглу вызвал протесты в нескольких регионах Турции. По сообщениям местных СМИ, сотни демонстрантов были задержаны.
В связи непростой ситуацией и массовыми протестами в Турции посольство Казахстана в этой стране опубликовало официальное заявление. Дипломаты обратились к казахстанцам с просьбой воздержаться от посещения мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях и митингах, а также соблюдать повышенные меры безопасности
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