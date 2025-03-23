Министерство внутренних дел Турции сообщило о временном отстранении Экрема Имамоглу от исполнения обязанностей мэра Стамбула. Оппозиционный политик, находящийся под стражей, обвиняется в коррупции и связях с запрещенной в стране Курдской рабочей партией (КРП), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Как заявили в МВД, в ближайшее время муниципальный совет города определит временно исполняющего обязанности мэра. Помимо Имамоглу, от должностей также отстранены главы двух районов Стамбула.

Имамоглу был задержан 19 марта по обвинению в руководстве преступной организацией и коррупции. По данным турецкого госагентства Anadolu, политика подозревают в поддержке КРП. В рамках расследования прокуратура Турции выдала ордера на арест около 100 человек, включая высокопоставленных сотрудников администрации Стамбула.

Оппозиционный политик отрицает все обвинения. 22 марта он был допрошен в течение пяти часов, днем ранее – около четырех часов. 23 марта суд принял решение об его аресте и заключении под стражу.

Арест Имамоглу вызвал протесты в нескольких регионах Турции. По сообщениям местных СМИ, сотни демонстрантов были задержаны.

В связи непростой ситуацией и массовыми протестами в Турции посольство Казахстана в этой стране опубликовало официальное заявление. Дипломаты обратились к казахстанцам с просьбой воздержаться от посещения мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях и митингах, а также соблюдать повышенные меры безопасности