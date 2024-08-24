Арестован водитель, который припарковал авто на клумбе в ВКО

В Усть-Каменогорске водителя, который припарковал автомобиль на клумбе, арестовали на 20 суток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городской суд.

Сообщалось, что 30-летний житель ВКО, будучи в нетрезвом состоянии, не справился с управлением, совершил наезд на бордюр и припарковался на клумбе. В отношении нарушителя составлен административный протокол, дело рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям города Усть-Каменогорск.

По данным суда, водитель повредил поливной водопровод, раздавил цветы и тем самым причинил материальный ущерб коммунальному предприятию "Таза Өскемен".

Нарушитель вину признал. Суд назначил ему наказание в виде ареста на 20 суток с лишением права управления транспортом на семь лет.

Постановление не вступило в законную силу.