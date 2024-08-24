  • 24 Августа, 07:39
  • BAIGENEWS

Арестован водитель, который припарковал авто на клумбе в ВКО

Сегодня, 06:46
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скриншот видео Сегодня, 06:46
Сегодня, 06:46
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Фото: скриншот видео

В Усть-Каменогорске водителя, который припарковал автомобиль на клумбе, арестовали на 20 суток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городской суд.

Сообщалось, что 30-летний житель ВКО, будучи в нетрезвом состоянии, не справился с управлением, совершил наезд на бордюр и припарковался на клумбе. В отношении нарушителя составлен административный протокол, дело рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям города Усть-Каменогорск. 

По данным суда, водитель повредил поливной водопровод, раздавил цветы и тем самым причинил материальный ущерб коммунальному предприятию "Таза Өскемен". 

Нарушитель вину признал. Суд назначил ему наказание в виде ареста на 20 суток с лишением права управления транспортом на семь лет.

Постановление не вступило в законную силу.

 
 
 
 
 
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Публикация от Шығыс Сақшылары (@eastkazpolice)

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