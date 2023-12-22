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Арестован владелец рынка "Алтын Орда"

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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 19:37
Сегодня, 19:37
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Владельцу рынка "Алтын Орда" Данияру Альпиеву суд санкционировал содержание под стражей. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

Карасайским районным судом Алматинской области рассмотрено ходатайство следователя Управления полиции о санкционировании меры пресечения в виде "содержания под стражей" в отношении Альпиева, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2) части 4 статьи 190 УК РК.

Прокурор просил удовлетворить ходатайство, указав, что Альпиев подозревается в совершении тяжкого преступления против собственности, ранее в 2019 году судим за аналогичное тяжкое преступление, может скрыться от следствия и суда и воспрепятствовать объективному расследованию и разбирательству дела в суде.

Адвокаты просили отказать в удовлетворении ходатайства, так как их подзащитный не скрывается и не скрывался от органов досудебного расследования, не совершал никакого хищения, в данном случае усматриваются гражданско-правовые отношения.

"Исследовав материалы, выслушав доводы сторон, руководствуясь статьями 136, 147 и 151 УПК, суд удовлетворил ходатайство следователя о санкционировании А. меры пресечения в виде "содержания под стражей". Постановление суда не вступило в законную силу", - сообщили в пресс-службе Карасайского районного суда.

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