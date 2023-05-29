Арестован таксист, пристававший к иностранцам в аэропорту Алматы

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На пять суток арестовали таксиста, назойливо пристававшего к иностранцам в аэропорту Алматы. Дело в отношении него рассмотрели в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям, передаёт BaigeNews.kz.

Cудом установлено, что М. ранее уже привлекали к ответственности по статье 449 КоАП за приставания в общественных местах. Мужчина попался вновь.

"21 мая, находясь на территории международного аэропорта Алматы, нарушая общественный порядок, назойливо приставал к гражданину Индии V. в целях оказания услуг перевозки. В судебном заседании М .подтвердил обстоятельство совершенного правонарушения, вину признал и раскаялся в содеянном. При определении вида и размера административного взыскания, судом приняты во внимание обстоятельства правонарушения, свидетельствующие об игнорировании правил благопристойности, выражения неуважения к окружающим, назойливое обращение к гражданам, что является недопустимым", - сообщили в пресс-службе городского суда.

Постановлением суда М. признан виновным в совершении административного правонарушения. Для предупреждения повторных нарушений ему назначен административный арест сроком на пять суток.