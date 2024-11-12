Арестован подозреваемый в подготовке теракта на Рождество в Германии

В Германии арестовали 17-летнего подозреваемого в подготовке теракта на Рождество в Эльмсхорне (Шлезвиг-Гольштейн), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BILD.

Задержанный - гражданин Германии турецкого происхождения, намеревался с помощью грузовика на рождественской ярмарке целенаправленно въехать в толпу людей. Эта информация была получена из прослушанных разговоров и перехваченной переписки. Следователи считают, что готовящаяся атака имела исламистский мотив.

Информация о подозреваемом в подготовке атаки поступила весной 2024 года сначала в Федеральное управление уголовной полиции от одной из американских разведывательных служб. После этого расследованием занялись следователи из Шлезвиг-Гольштейна. В марте прокуратура Фленсбурга взяла дело под свой контроль.

Старший прокурор Бернд Винтерфельдт сообщил BILD: "Я могу подтвердить, что мы расследуем дело по подозрению в подготовке тяжкого насильственного преступления, угрожающего государственной безопасности, а также по обвинению в сговоре с целью убийства. В отношении 17-летнего подозреваемого выдан ордер на арест". В настоящее время он находится в следственном изоляторе.

Сообщается, что подозреваемый был арестован в квартире своей матери. Известно, что отец юноши скончался несколько недель назад.

Когда через несколько дней после ареста молодого человека репортёры BILD постучали в его дом, семья отказалась комментировать планы юноши. Его старшая сестра заявила, что это было недоразумение, и попросила репортёров уйти. Однако затем признала, что её брат "влез во что-то", за что он не несёт ответственности.

Личности людей, с которыми юноша обменивался сообщениями, пока не установлены. Также пока не известно, на какую именно рождественскую ярмарку должна была состояться террористическая атака.