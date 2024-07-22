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Арестован глава республиканского центра дерматологии

Сегодня, 19:59
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 19:59
Сегодня, 19:59
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Фото: baigenews.kz

Антикоррупционной службой по Алматы проводится досудебное расследование в отношении руководителя Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний и его заместителя, передаёт BaigeNews.kz.  

Их подозревают в получении взятки в сумме пять миллионов тенге от руководителя Международного института последипломного образования за заключение договора консорциума на оказание услуг по повышению квалификации медработников. 

С санкции суда руководитель Центра взят под стражу. 

Расследование продолжается. 

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