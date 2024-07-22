Арестован глава республиканского центра дерматологии

Антикоррупционной службой по Алматы проводится досудебное расследование в отношении руководителя Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний и его заместителя, передаёт BaigeNews.kz.

Их подозревают в получении взятки в сумме пять миллионов тенге от руководителя Международного института последипломного образования за заключение договора консорциума на оказание услуг по повышению квалификации медработников.

С санкции суда руководитель Центра взят под стражу.

Расследование продолжается.