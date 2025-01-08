Антикоррупционной службой по области Ұлытау с поличным задержан руководитель областного департамента экологии, передаёт BaigeNews.kz.

Чиновника подозревают в получении взятки в размере 2,5 миллиона тенге от предпринимателя за выдачу разрешительных документов в сфере экологии.

8 января с санкции суда он заключён под стражу.

Расследование продолжается, проверяется причастность других лиц.

26 августа 2024 года данный руководитель в рамках проекта по защите бизнеса уже привлекался к административной ответственности за вмешательство в предпринимательскую деятельность. Тогда он установил в отношении предпринимателя незаконные требования о предоставлении ежеквартального отчёта о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды.