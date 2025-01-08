Арестован глава департамента экологии области Улытау
Его уже привлекали к адмответственности за вмешательство в предпринимательскую деятельность.
Сегодня, 19:47
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Сегодня, 19:47Сегодня, 19:47
123Фото: baigenews.kz
Антикоррупционной службой по области Ұлытау с поличным задержан руководитель областного департамента экологии, передаёт BaigeNews.kz.
Чиновника подозревают в получении взятки в размере 2,5 миллиона тенге от предпринимателя за выдачу разрешительных документов в сфере экологии.
8 января с санкции суда он заключён под стражу.
Расследование продолжается, проверяется причастность других лиц.
26 августа 2024 года данный руководитель в рамках проекта по защите бизнеса уже привлекался к административной ответственности за вмешательство в предпринимательскую деятельность. Тогда он установил в отношении предпринимателя незаконные требования о предоставлении ежеквартального отчёта о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды.
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