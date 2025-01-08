  • 8 Января, 20:53
  • BAIGENEWS

Арестован глава департамента экологии области Улытау

Его уже привлекали к адмответственности за вмешательство в предпринимательскую деятельность.

Сегодня, 19:47
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 19:47
Сегодня, 19:47
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Фото: baigenews.kz

Антикоррупционной службой по области Ұлытау с поличным задержан руководитель областного департамента экологии, передаёт BaigeNews.kz.

Чиновника подозревают в получении взятки в размере 2,5 миллиона тенге от предпринимателя за выдачу разрешительных документов в сфере экологии.

8 января с санкции суда он заключён под стражу.

Расследование продолжается, проверяется причастность других лиц.

26 августа 2024 года данный руководитель в рамках проекта по защите бизнеса уже привлекался к административной ответственности за вмешательство в предпринимательскую деятельность. Тогда он установил в отношении предпринимателя незаконные требования о предоставлении ежеквартального отчёта о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды. 

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