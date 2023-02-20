Арест продлили экс-главе Погранслужбы Казахстана

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Бывшему заместителю председателя Комитета национальной безопасности РК, директору Пограничной службы Дархану Дильманову продлили арест на месяц - до 22 марта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.

"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы от 20 февраля, постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Д. сроком на один месяц, то есть до 22 марта 2023 года", - сообщили в пресс-службе суда.

Дильманова освободили от должности директора погранслужбы в апреле 2022 года. В июне стало известно о его задержании и аресте.

В КНБ сообщили о начале расследования "по фактам злоупотребления властью, выявленных на пограничных постах казахстанско-китайской границы".