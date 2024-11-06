Арест недвижимости: мошенники нашли новый способ обманывать казахстанцев

Жителей Казахстана предупредили, что сейчас в мессенджере WhatsApp и в социальных сетях мошенники распространяют ложную информацию об аресте недвижимого имущества граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Министерства юстиции РК.

Казахстанцы получают подобные сообщения:

"Если к вам пришло такое сообщение, вы можете пройти на сайт Автоматизированной информационной системы органов исполнительного производства, ввести свой ИИН и проверить достоверность информации", - рассказали в Минюсте.

Также можно проверить список и контактные данные государственных и частных судебных исполнителей пройдя по ссылкам:

http://www.gov.kz/memleket/entities/adilet/about/structure/105/1?lang=kk,

https://aisoip.adilet.gov.kz/forCitizens/departments.

"В целях предотвращения мошеннических действий Министерство юстиции рекомендует доверять только информациям из официальных источников и не предоставлять персональные данные неизвестным посторонним лицам и сомнительным интернет-ресурсам", - отмечено в обращении к населению

Также для дополнительной информации можно позвонить по телефону 8 (7172) 58-00-58.