Арест недвижимости: мошенники нашли новый способ обманывать казахстанцев
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Жителей Казахстана предупредили, что сейчас в мессенджере WhatsApp и в социальных сетях мошенники распространяют ложную информацию об аресте недвижимого имущества граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Министерства юстиции РК.
Казахстанцы получают подобные сообщения:
"Если к вам пришло такое сообщение, вы можете пройти на сайт Автоматизированной информационной системы органов исполнительного производства, ввести свой ИИН и проверить достоверность информации", - рассказали в Минюсте.
Также можно проверить список и контактные данные государственных и частных судебных исполнителей пройдя по ссылкам:
http://www.gov.kz/memleket/entities/adilet/about/structure/105/1?lang=kk,
https://aisoip.adilet.gov.kz/forCitizens/departments.
"В целях предотвращения мошеннических действий Министерство юстиции рекомендует доверять только информациям из официальных источников и не предоставлять персональные данные неизвестным посторонним лицам и сомнительным интернет-ресурсам", - отмечено в обращении к населению
Также для дополнительной информации можно позвонить по телефону 8 (7172) 58-00-58.
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