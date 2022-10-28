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Арест экс-полицейского прокомментировал Антикор
Арест экс-полицейского прокомментировало Агентство по противодействию коррупции РК, передаёт BaigeNews.kz.
В ведомстве отметили, что в социальных сетях распространяются сведения о длительном содержании под стражей Акимбаева А., якобы подозреваемого в совершении незначительных уголовных правонарушений, подследственность по которым не относится к антикоррупционной службе.
"В этой связи сообщаем, что антикоррупционной службой в отношении должностных лиц госорганов окончено досудебное расследование по фактам совершения ряда тяжких коррупционных преступлений. При задержании должностных лиц Акимбаев А. (бывший оперативный сотрудник полиции, уволенный по отрицательным мотивам), имеющий родственные отношения с одним из подозреваемых, воспрепятствовал проведению следственных действий, укрыл вещественные доказательства, уличающие фигурантов в совершении коррупционных преступлений", - сообщает пресс-служба Антикора.
Указывается, что в результате противоправных действий Акимбаева его родственнику, подозреваемому в коррупции, удалось скрыться. В последующем он был задержан и в настоящее время признал инкриминируемые деяния.
"С учётом собранных доказательств деяния Акимбаева А. квалифицированы как заранее необещанное укрывательство коррупционного тяжкого преступления, воспрепятствование производству досудебного расследования и применение насилия в отношении представителей власти. Квалификация деяний Акимбаева А. утверждена надзирающим прокурором. С санкции следственного суда он взят под стражу, так как его деяния неразрывно связаны с действиями других фигурантов коррупционного уголовного дела", - отметили в Антикоре.
Прокуратурой подследственность в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом определена за антикоррупционной службой. Иная информация разглашению не подлежит.
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