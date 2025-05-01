Работу сервиса по аренде электросамокатов приостановили в Темиртау по поручению акима Галыма Ашимова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Компания, которая предоставляет самокаты в аренду, как выяснилось, не согласовала свою деятельность с городскими властями.

Выяснилось, что эта компания не подписывала соглашения с акиматом Темиртау.

"У нас даже знаков нет, где их парковать. Ни одного письма и договора нет. В прошлом году осенью по моему поручению все они были выставлены на штрафстоянку. Нам надо все узаконивать. Это бизнес. Вы делайте свой бизнес, вам никто не запрещает, но делайте его на законных основаниях, согласно всем требованиям", – эмоционально высказался градоначальник.

В акимате города добавили, что по поручению акима работа сервиса по аренде самокатов приостановлена до полного приведения всей документации в порядок Галым Ашимов.

Сообщалось, что в Казахстане обсуждается возможность введения государственных номерных знаков для электросамокатов и велосипедов.