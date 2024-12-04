Арендованное авто продал мошенник в Астане

Почти три миллиона тенге выручил мошенник за продажу арендованного авто в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Карагандинец взял автомобиль марки Ravon в аренду через OLX, пообещав за каждый день пользования платить по 10-15 тысяч тенге. Получив

машину, мужчина скрылся вместе с транспортным средством.

Сотрудники криминальной полиции района Байконыр установили 35-летнего злоумышленника, выяснилось, что он успел продать арендованную машину астанчанину.

Авто вернули законному владельцу. Подозреваемому до решения вопроса избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.