  • 4 Декабря, 17:36
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Арендованное авто продал мошенник в Астане

Под подозрением находится 35-летний карагандинец.

Сегодня, 16:44
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:44
Сегодня, 16:44
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Фото: baigenews.kz

Почти три миллиона тенге выручил мошенник за продажу арендованного авто в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Карагандинец взял автомобиль марки Ravon в аренду через OLX, пообещав за каждый день пользования платить по 10-15 тысяч тенге. Получив
машину, мужчина скрылся вместе с транспортным средством.

Сотрудники криминальной полиции района Байконыр установили 35-летнего злоумышленника, выяснилось, что он успел продать арендованную машину астанчанину.

Авто вернули законному владельцу. Подозреваемому до решения вопроса избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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