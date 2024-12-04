Арендованное авто продал мошенник в Астане
Под подозрением находится 35-летний карагандинец.
Сегодня, 16:44
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Сегодня, 16:44Сегодня, 16:44
102Фото: baigenews.kz
Почти три миллиона тенге выручил мошенник за продажу арендованного авто в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Карагандинец взял автомобиль марки Ravon в аренду через OLX, пообещав за каждый день пользования платить по 10-15 тысяч тенге. Получив
машину, мужчина скрылся вместе с транспортным средством.
Сотрудники криминальной полиции района Байконыр установили 35-летнего злоумышленника, выяснилось, что он успел продать арендованную машину астанчанину.
Авто вернули законному владельцу. Подозреваемому до решения вопроса избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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