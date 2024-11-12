Арендную квартиру забрали через суд у жителя Костаная

Суд в Костанае признал договор о предоставлении арендной квартиры недействительным и лишил гражданина крыши над головой, передаёт BaigeNews.kz.



Городским судом вынесено решение по иску акима Костаная к гражданину К.

Из материалов дела следует, что в октябре 2023 года в рамках программы "Нурлы Жер" построен многоквартирный жилой дом с предоставлением квартир в аренду без права выкупа социально уязвимым слоям населения.

Судом установлено, что решением жилищной комиссии К. предоставлено жилье в данном доме. Однако в ходе проверки выявлено, что ответчик в очереди на предоставление жилья не состоял, а также не относится к категориям граждан, которые имеют право на получение квартир из государственного жилищного фонда.



Суд признал недействительным договор найма жилища из государственного жилищного фонда, заключённый между акиматом Костаная и ответчиком К.



Решение пока не вступило в законную силу.