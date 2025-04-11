Согласно данным Бюро национальной статистики, в марте 2025 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года цены на новое жилье выросли на 5,9%, на вторичное жилье – на 6,7%. Арендная плата за благоустроенное жилье увеличилась на 11,6%, передаёт BaigeNews.kz.

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Павлодар на 18%, Кокшетау – на 15%. На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали города Атырау (15,8%), Павлодар (12,9%) и Актобе (12,7%), на рынке аренды жилья – Астана (25,4%), Талдыкорган (23,8%) и Семей (22%).

За месяц уровень цен на продажу нового жилья вырос на 0,6%, перепродажу квартир – на 1,4%. Арендная плата за благоустроенное жилье подешевела на 1%.

В марте 2025 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 27 739, из них 5 897 – по индивидуальным домам и 21 842 – по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с февралем 2025 года (29 022) количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 4,4%. Лидерами по количеству сделок остаются города Астана (5 652 – 20,4%) и Алматы (5 069 – 18,3%), а также Карагандинская область (2 130 – 7,7%). Меньше всего сделок проведено в области Ұлытау – 357 сделок (1,3%).

По сравнению с февралем 2025 года в марте наибольший рост количества сделок зарегистрирован в Восточно-Казахстанской (+16,8%), Алматинской (+11,4%) и Атырауской (+11,3%) областях. А наибольший спад за месяц произошел в Жамбылской (-23,3%), Западно-Казахстанской (-18,4%) и Мангистауской (-18,1%) областях.

По сравнению с февралем 2025 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах уменьшилось на 3,7% (на 848 сделок). Всего в марте 2025 года по квартирам совершено 21 842 сделки – это 78,7% от общего показателя. Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Астана (25,3%), Алматы (21%) и Карагандинскую область (8,3%). Лидерами в продажах по количеству комнат стали 2-комнатные квартиры, в марте 2025 года по ним было оформлено 8 211 сделок.

По сравнению с февралем 2025 года в марте количество сделок по индивидуальным домам уменьшилось на 6,9% (на 435 сделок). Всего в марте их было зарегистрировано 5 897. Наибольший рост количества сделок по индивидуальным домам наблюдается в городе Астана (+20,6%), Восточно-Казахстанской (+15,7%) области и городе Алматы (+5,8%). Спад в количестве сделок зафиксирован в Западно-Казахстанской (-20,3%), Мангистауской (-19,7%) и Атырауской (-14,4%) областях.

Количество сделок купли-продажи жилья за март 2025 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 5,1%, тогда было зарегистрировано 26 389 сделок. Наибольший рост сделок был отмечен в области Улытау (66%), наибольшее снижение – в Туркестанской области (-25,7%). Уменьшение наблюдается в количестве сделок за январь-март 2025 года по сравнению c январем-мартом 2024 года, что составляет 1,1%.