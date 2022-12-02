Аренда жилья за неделю снизилась в 11 городах Казахстана - аналитика

Фото: петропавловск.kz

Аренда жилья в Казахстане с 24 ноября по 1 декабря подешевела ещё на два процента. За неделю ставки снизились в 11 городах, где проводился мониторинг, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Krisha.kz.

Максимальное снижение произошло:

— в Уральске: — 6,2 %, до 2708 тг за 1 квадратный метр;

— Костанае: — 4,7 %, до 3174 тг;

— Петропавловске: — 4,7 %, до 2600 тг;

— Алматы: — 3,1 %, до 6250 тг;

— Астане: — 2,5 %, до 4062 тг.

На 1 декабря цены на аренду ещё не вернулись на доажиотажный уровень (начало сентября). Наибольший разрыв остаётся в Костанае (+24,6%), Павлодаре (+16,9%), Алматы (+16,1%), Астане (+11,7%). В Караганде, Актобе, Актау, Атырау цены почти пришли в норму, разница с сентябрём составляет не более 5%.

Итого к пику ажиотажа, который наблюдался в каждом городе в разные дни с конца сентября до середины октября, цены в среднем по РК откатились на 28,8%.

Средние цены на аренду квартир на 1 декабря: