Аренда жилья в Уральске подорожала в разы из-за наплыва россиян

Однокомнатные квартиры предлагаются и по 200 тысяч тенге, комнаты — по от 25 до 30 тысяч тенге в сутки. При этом свободного жилья в городе не осталось, приехавшие россияне в социальных сетях сообщают, что вынуждены ночевать на улице и молят сдать им хотя бы койку.

Порядка деяти тысяч граждан РФ въехали в ЗКО за последние три дня. Поток пересекающих границу со стороны РФ растёт, судя по километровым очередям у контрольно-пропускных пунктов по периметру области.

Акимат ЗКО количество граждан России, прошедших через пограничные пункты переходы за период с 20 по 23 сентября — 8 658 тысяч человек. Это втрое больше обычного количества приезжающих граждан РФ.

В гостиницах города могут предложить номера лишь через через неделю, в некоторых нужно подождать две недели. Хостелы заняты на месяц вперед, сообщает издание.

21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. После этого в соцсетях появилась информация об очередях на казахстанско-российской границе из числа желающих въехать в нашу страну.

В МВД сообщили, что держат на контроле вопрос пребывания иностранцев в Казахстан в эти дни. В КНБ отметили, что имеющиеся 30 автомобильных пукнтов пропуска работают в штатном режиме. Увеличении количества иностранных граждан, желающих въехать в нашу страну через казахстанско-российскую границ, с 21 сентября фиксируют на четырёх КПП. Количество автомобилей, по данным Комитета госдоходов, въезжающих в Казахстан выросло на 20 процентов.