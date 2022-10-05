Аренда жилья в Казахстане за год подорожала почти в полтора раза

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В Казахстане аренда жилья за год подорожала почти в полтора раза – на 47,2%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал DATA HUB.

Основываясь на данных официальной статистики, Telegram-канал пишет, что в сентябре средний размер аренды жилья в Казахстане составил 4 612 тенге за квадратный метр. Месяцем ранее – 4 029 тенге. Итого – рост на 14,5%. Это новый рекорд – месяцем ранее показатель составлял 12,4%.

Самая высокая цена – в Алматы – 5 611 тенге за квадратный метр, в августе этот показатель составлял 4 920 тенге. То есть аренда в южном мегаполисе подорожала на 14% за месяц.

Но это меньше, чем в приграничных с Россией городах. В Костанае за месяц цены выросли на 42,6%, в Петропавловске – на 27%.

На юге страны изменения незначительные. Аренда в Туркестане подорожала на 0,6%, Талдыкоргане – на 3,5%, Шымкенте – на 3,9% и Кызылорде – на 4,3%.