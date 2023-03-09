Аренда жилья подорожала в феврале в Казахстане

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Арендная плата за благоустроенное жилье в феврале 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 33,8%, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

За год (февраль 2023 года к февралю 2022 года) цены квартир вторичного рынка повысились на 13%, продажи нового жилья – на 14%.

"В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Актобе – на 25,4% и Актау – на 25,2%. На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали города Семей (41%), Кызылорда (39,9%), Актобе (36,9%), Актау (35,4%), Костанай (30,9%), а на рынке аренды – Кокшетау (53,7%), Костанай (51,9%), Алматы (49,6%) и Петропавловск (49,3%)", - сообщает бюро нацстатистики.

За месяц (февраль 2023 года к январю 2023 года) цены на продажу нового жилья повысились на 0,3%, на перепродажу квартир – на 0,4%. Арендная плата за благоустроенное жилье в январе по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 0,2%.

Как сообщили в бюро, индексы цен формируются на основе данных выборочного наблюдения по областным центрам и городам Астана, Алматы, Шымкент. Информацию по продажам нового жилья собирается у строительных организаций, совершающих операции по продажам, при этом учитываются цены нового жилья с черновой и чистовой отделками.

По перепродаже квартир и аренде благоустроенного жилья учитываются данные из объявлений, размещаемых на интернет-ресурсах, в средствах массовой информации. При подсчете цен рассматриваются предложения по одной,-двух,-трех комнатным квартирам.