Аренда квартир в Казахстане подорожала почти на треть

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В Бюро национальной статистики выяснили, где стремительнее всего повышается аренда жилья. В тройку лидеров вошли Алматы, Петропавловск и Кокшетау. Причем на севере темпы подорожания съемных квадратных метров даже опередили южную столицу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Эксперты отмечают, что аренда поднялась вслед за стоимостью жилья. За год квартиры в новостройках прибавили порядка 8%. Теперь их средняя цена составляет 486 тысяч тенге за квадрат. Заметнее всего новое жилье подорожало в Актобе и Актау – сразу плюс четверть стоимости. Квадраты на вторичном рынке прибавили 4%, метр оценивают в 500 тысяч тенге.

При этом эксперты отмечают, что число сделок на рынке жилья сократилось сразу на 40%. На этом фоне практически на треть подскочила цена на аренду квартир. Квадратный метр съемного жилья обходится сейчас примерно в 5 тысяч тенге. Тройку городов с наиболее подорожавшей арендой возглавил Кокшетау. Немного уступает соседний Петропавловск. Замыкает топ-3 Алматы.