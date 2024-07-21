Аранжировщик из области Абай работает над новой песней мировой певицы Rosalia

Учитель специализированной школы-гимназии-интерната Абайского района Ерканат Садуханов, известный под псевдонимом Eraholic, снова поражает музыкальное сообщество. Недавно он получил приглашение к сотрудничеству от всемирно известной испаноязычной певицы Rosalia, передает BaigeNews.kz.



Eraholic ранее сотрудничал с суперзвездой Dua Lipa и теперь открывает для себя новые горизонты. По его словам, Rosalia лично связалась с ним с предложением, и после обсуждения деталей он согласился на сотрудничество, сообищили в Акимате области.



Их будущая совместная песня будет содержать латинские мотивы, предположительно в стиле реггетон, который набирает популярность в Казахстане. Помимо этого, Садуханов ведет переговоры с другими крупными иностранными артистами.



Ерканат Садуханов работает учителем биологии в школе. Уже почти 10 лет занимается аранжировкой и приемом заказов на песни.