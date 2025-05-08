Сенаторы одобрили: Арабы построят ветропарки в Казахстане
Сегодня, 12:22
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Сегодня, 12:22Сегодня, 12:22
172Фото: pixabay
Депутаты Сената ратифицировали соглашение о строительстве ветропарков в Казахстане, передает BaigeNews.kz.
Соглашение было подписано 2 декабря 2023 года в Дубае.
Ветровые электростанции построят в Жамбылской области мощностью 1-ГВт и системой накопления энергии мощностью 300 МВт с ёмкостью 600 МВтч.
Соглашение не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета, отметили в Сенате.
Ранее депутаты ратифицировал соглашение предоставлении правительству Соединенных Штатов Америки земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения США в Алматы.
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