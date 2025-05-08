Депутаты Сената ратифицировали соглашение о строительстве ветропарков в Казахстане, передает BaigeNews.kz.

Соглашение было подписано 2 декабря 2023 года в Дубае.

Ветровые электростанции построят в Жамбылской области мощностью 1-ГВт и системой накопления энергии мощностью 300 МВт с ёмкостью 600 МВтч.

Соглашение не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета, отметили в Сенате.

Ранее депутаты ратифицировал соглашение предоставлении правительству Соединенных Штатов Америки земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения США в Алматы.