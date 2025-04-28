Компания Al Khaleej Sugar из Объединённых Арабских Эмиратов рассматривает возможность строительства сахарного завода вблизи города Қонаев, передаёт BaigeNews.kz.

Перспективы сотрудничества были обсуждены в ходе встречи акима Алматинской области Марата Султангазиева с управляющим директором компании, шейхом Джамалем Аль Гурайром. Стороны обсудили ключевые вопросы: выбор земельного участка, организацию посевных площадей под сахарную свеклу, доступ к водным ресурсам, а также обеспечение завода энергией.

На данный момент наиболее перспективным местом для реализации проекта благодаря удобной логистике признан участок недалеко от города Қонаев.

"Мы хотим создать полностью автономное предприятие, используя возобновляемые источники энергии. Это позволит минимизировать воздействие на окружающую среду", — подчеркнул шейх Джамаль Аль Гурайр.

Арабская компания известна успешными проектами в различных отраслях, от производства до строительства и недвижимости.