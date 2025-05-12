В Астане прошёл бизнес-форум "Казахстан – Объединённые Арабские Эмираты", ставший центральным событием в рамках официального визита наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда бен Заида Аль-Нахаяна, передаёт BaigeNews.kz.

Форум стал диалоговой площадкой для обсуждения совместных проектов и инвестиций в высокотехнологичные и устойчивые отрасли.

Мероприятие собрало представителей правительств и бизнеса двух стран. Стороны обсудили цифровую трансформацию, зелёную экономику, развитие финансового сектора и городскую инфраструктуру. Казахстанские компании представили свои инициативы и инвестиционные возможности.

Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев обозначил цель: увеличить товарооборот между странами до $1 млрд. Он подчеркнул, что Казахстан обладает значительным экспортным потенциалом, особенно в аграрном, металлургическом и машиностроительном секторах, а также в сфере IT и нефтесервиса.

Генеральный секретарь Федерации торгово-промышленных палат ОАЭ Хумайд бен Салем отметил, что отношения между странами вышли далеко за рамки торговли и развиваются в таких сферах, как энергетика, технологии и устойчивое развитие.

Параллельно прошли встречи в формате B2B, в которых приняли участие компании из энергетического, медицинского, цифрового и горнорудного секторов. Особое внимание привлекли инновационные проекты, реализуемые в Казахстане с участием компаний из ОАЭ. Так, Presight AI Kazakhstan — дочерняя структура арабского холдинга G42 — уже работает над внедрением Smart City в Астане, строительством первого суперкомпьютера и созданием ситуационного центра на базе Alem.AI.

Финансовое сотрудничество также вышло на новый уровень. Astana International Exchange и Nasdaq Dubai запустили прямую связь между своими депозитариями для торговли ценными бумагами с двойным листингом. AIX также присоединилась к цифровому биржевому хабу Tabadul, а в апреле на её площадке были размещены первые облигации в дирхамах Эмиратов — это сделал Евразийский банк развития.

На сегодня в МФЦА зарегистрированы 46 компаний из ОАЭ, работающих в сферах финансов, IT, логистики, науки и добывающей промышленности. Их активное участие в трансформации казахстанской экономики демонстрирует нацеленность Эмиратов на долгосрочное инновационное партнёрство.

Ранее сообщалось, что Казахстан и ОАЭ заключили соглашения на 5 млрд долларов в ходе визита Наследного принца Абу-Даби.

Отметим, визит шейха Халеда осуществляется по приглашению Президента Казахстана. 11 мая высокопоставленного гостя встретили в Астане.

Сегодня почетного гостя встретил Касым-Жомарт Токаев в Акорде.