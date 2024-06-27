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Арабская координационная группа проинвестирует инфраструктурные проекты в Казахстане

Сегодня, 21:23
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primeminister.kz Сегодня, 21:23
Сегодня, 21:23
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Фото: primeminister.kz

В рамках форума в Вене подписан Рамочный меморандум о партнерстве между Министерством национальной экономики Республики Казахстан и Фондом международного развития OPEC, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Фонд намерен инвестировать в проекты устойчивого развития и частного сектора в различных секторах экономики.

В целом инвестиции фондов Арабской координационной группы будут привлечены для реализации крупных инфраструктурных и промышленных проектов.

"Условия финансирования исламских институтов развития являются наиболее конкурентными на рынке международного капитала. Поэтому долгосрочное инвестиционное сотрудничество с Арабской координационной группой является приоритетным направлением нашей инвестполитики", — отметил заместитель Премьер-Министра – Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.

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