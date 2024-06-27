Арабская координационная группа проинвестирует инфраструктурные проекты в Казахстане

В рамках форума в Вене подписан Рамочный меморандум о партнерстве между Министерством национальной экономики Республики Казахстан и Фондом международного развития OPEC, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Фонд намерен инвестировать в проекты устойчивого развития и частного сектора в различных секторах экономики.

В целом инвестиции фондов Арабской координационной группы будут привлечены для реализации крупных инфраструктурных и промышленных проектов.