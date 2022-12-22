Apple пригласили открыть представительство в Казахстане

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Apple и другие крупные международные компании приглашают работать в Казахстан. Подробности о переговорах сообщил заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров, передаёт BaigeNews.kz. Однако производить продукцию Apple на территории нашей страны вряд ли будут.

"Предлагать Apple производство в Казахстане, на мой взгляд, нелогично. У нас нет конкурентных преимуществ по производству смартфонов. Квалифицированной рабочей силы в этой компетенции у нас нет, нет достаточного количества обработанных редкоземельных металлов, используемых в этой продукции, нет дешёвой рабочей силы. Поэтому конкретно с Apple у нас ведутся переговоры по открытию официального представительства по торговле в Алматы. В Apple нам сказали, что решение подобного уровня вопросов у них занимает порядка трех-четырёх лет", - сообщил спикер.

Айдаров отметил, что с Toyota переговоры не ведут. Компания уже пыталась производить автомобили в нашей стране.