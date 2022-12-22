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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 15:12
224
Сегодня, 15:12
224
Фото: pixabay.com

Apple пригласили открыть представительство в Казахстане

Apple и другие крупные международные компании приглашают работать в Казахстан. Подробности о переговорах сообщил заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров, передаёт BaigeNews.kz. Однако производить продукцию Apple на территории нашей страны вряд ли будут. 

"Предлагать Apple производство в Казахстане, на мой взгляд, нелогично. У нас нет конкурентных преимуществ по производству смартфонов. Квалифицированной рабочей силы в этой компетенции у нас нет, нет достаточного количества обработанных редкоземельных металлов, используемых в этой продукции, нет дешёвой рабочей силы. Поэтому конкретно с Apple у нас ведутся переговоры по открытию официального представительства по торговле в Алматы. В Apple нам сказали, что решение подобного уровня вопросов у них занимает порядка трех-четырёх лет", - сообщил спикер.

Айдаров отметил, что с Toyota переговоры не ведут. Компания уже пыталась производить автомобили в нашей стране.

"Рынок не воспринял стоимость, по которым эти автомобили производились. Сейчас с учётом развития других марок автомобилей в Казахстане (Kia, Hyundai), не думаю, что Toyota сможет быть конкурентной в Казахстане. Кроме того, по заверению корпорации, которая владеет брендом Toyota, для производства, к примеру, любимой казахстанцами марки Camry, требуется рынок в 50 миллионов человек. У нас достаточно хорошие переговоры идут с Kia, Hyundai и прочими. Объём, достаточный для нашего рынка, у нас уже есть", - заключил Айдаров.

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#МИД
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:12
224
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