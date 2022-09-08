Apple презентовала iPhone 14 со стабилизатором

Фото: appleinsider.ru

Компания Apple представила новый iPhone 14, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Iphones.ru. Стоимость нового смартфона составляет от 799 долларов.

Многие параметры устройств, их количество и цена были практически на 100 процентов известны заранее благодаря сливам, утечкам и мнениям аналитиков.

iPhone 14 и iPhone 14 Plus оказались с прошлогодним процессором и минимумом изменений.

Младший iPhone 14 по размерам не отличается от iPhone 13 и имеет диагональ дисплея 6.1 дюйма, а старшая модель iPhone 14 Plus имеет дисплей с диагональю 6.7 дюймов.

За производительность устройств будет отвечать прошлогодний процессор Apple A15. Однако, благодаря новой компоновке элементов обещают улучшенную производительность.

Основной модуль камеры улучшили. Он может захватывать на 49 процентов больше света на матрице. Для съёмки видео добавлен новый режим стабилизации Action Mode.

Фронтальная 12 мегапиксельная камера получила минорное обновление и улучшенную систему фокусирования.

В США будет продаваться модель iPhone 14 без физического слота для SIM-карты.

Представители компании заявили о поддержке спутниковой связи в смартфонах нового поколения. Она пригодится при внештатных ситуациях для связи со службой спасения. Работа опции за пределами США пока под вопросом.

Как и новые Apple Watch смартфон получит систему обнаружения автомобильных аварий с участием владельца.

Линейка iPhone 14 будет доступна в пяти вариантах расцветки: черный, белый, фиолетовый, синий и Product RED.

Предзаказ начнется 9 сентября, обычный iPhone 14 можно будет купить уже 16 сентября, а вот 14 Plus задержится до седьмого октября.

Цены на iPhone 14 в США стартуют от 799 долларов. За модель в размере plus придётся выложить на 100 долларов больше.

В верхней части дисплея iPhone 14 Pro теперь будут отображаться новые уведомления, индикатор срабатывания Face ID, таймер, новый баннер входящих вызовов и прочее. У него серьёзно обновили камеру. Теперь это 48 мегапиксельная матрица, которая способна захватывать в два раза больше света. При съёмке фото добавлен новый режим 2x Телефото, который должен быть лучше предыдущего зума из линейки iPhone 13 Pro. Цены на этот смартфон стартуют с 999 долларов.