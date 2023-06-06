Apple представила гарнитуру дополненной реальности

Фото: Apple

Компания Apple представила на Всемирной конференции для разработчиков новую продукцию, главным анонсом которой стала гарнитура дополненной реальности Vision Pro, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ИА Амител.

Гаджет можно использовать для фильмов, общения и работы – по задумке компании, очки могут даже заменить компьютер. Управление интерфейсом осуществляется глазами, голосом и жестами рук. Гаджет постоянно анализирует окружение, оборудован камерами и микрофонами, а также чипами M2 и R2. Автономность составит до двух часов, а за безопасность отвечает сканер глаз Optic ID.

Цена на новинку составила 3499 долларов. Релиз в начале следующего года.

Apple также презентовала несколько новых компьютеров: MacBook Air 15 на старом чипе M2 (от 1299 долларов), Mac Studio на M2 Max и M2 Ultra (от 1999 долларов) и Mac Pro на M2 Ultra (от 6999 долларов). Все они появятся в продаже с 13 июня.

Традиционно для WWDC показали и новые операционные системы: iOS 17 с минимальными изменениями, iPadOS 17 с настраиваемым экраном блокировки, macOS 14 Sonoma с виджетами на рабочем столе и WatchOS 10 с переработанным интерфейсом. Все они выйдут позднее в этом году, для разработчиков уже доступны бета-версии.