Компания Apple официально анонсировала iPhone 16e – доступную модель с поддержкой искусственного интеллекта Apple Intelligence. Стоимость новинки начинается от 599 долларов (около 300 тысяч тенге по текущему курсу), передаёт BaigeNews.kz.

Как пишет Reuters, смартфон оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, процессором A18 и улучшенной 48-мегапиксельной камерой с телеобъективом и двукратным оптическим зумом. Однако в отличие от флагманских моделей широкоугольный объектив отсутствует.

Одним из главных нововведений стало использование первого собственного модема Apple – C1, что снижает зависимость от сторонних поставщиков. Также iPhone 16e получил порт USB-C вместо Lightning.

Внешний вид устройства напоминает iPhone 14. Предзаказы на iPhone 16e в черном и белом цветах стартуют 21 февраля, а официальные продажи начнутся 28 февраля.