Аппарат под кожей: редкие операции детям с эпилепсией научились делать в Актобе
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В Актобе на базе областной детской больницы нейрохирурги научились проводить уникальные операции, снижающие на 60% частоту судорог у детей с эпилепсией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.
Мастер-класс для местных нейрохирургов провел Азамат Жайлганов, который с 2021 года на базе Городской больницы №2 Алматы провел порядка 70 успешных вмешательств по VNS - терапии.
Под скальпелем участников мастер-класса оказался маленький пациент с фармакорезистентной эпилепсией. Это форма заболевания, при которой лекарства и другие виды лечения неэффективны.
Оперирующие специалисты установили на блуждающий нерв пациента специальный стимулятор. Аппарат останется под кожей ребёнка на 4 - 10 лет.
Дорогостоящая операция занимает всего час времени. А её эффективность достигает 60% снижения частоты приступов судорог.
"Это важно для детей, — отметила приехавшая в команде экспертов эпилептолог Яна Акчурина. — Ведь эпилепсия без должного контроля препаратами приводит к умственному и физическому нарушению развития. Внедрение данного вида лечения поможет детям с эпилепсией в нашей стране контролировать приступы, в случаях, когда судороги невозможно контролировать лекарствами"
По итогам мастер-класса Актюбинское областное управление здравоохранение планирует сформировать опербригаду детских нейрохирургов для внедрения методики на базе стационара.
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