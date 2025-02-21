  • 21 Февраля, 20:23
  • BAIGENEWS

Апельсины со спиртом пытались передать в колонию в Астане

Посыльному грозит штраф.

Сегодня, 19:32
АВТОР
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КУИС Сегодня, 19:32
Сегодня, 19:32
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Фото: КУИС

Сотрудникам учреждения №2 департамента УИС по Астане удалось предотвратить передачу осуждённым запрещённых предметов, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе досмотра передачи в ёмкости с пловом обнаружен и изъят спрятанный ухищрённым способом сотовый телефон. Также был предотвращён факт проноса в учреждение апельсинов, накаченных спиртом.

По данному факту сотрудниками режимного отдела учреждения материал направлен в суд. Посыльному грозит штраф в размере 10 МРП.

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