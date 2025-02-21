Апельсины со спиртом пытались передать в колонию в Астане
Посыльному грозит штраф.
Сегодня, 19:32
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Сегодня, 19:32Сегодня, 19:32
110Фото: КУИС
Сотрудникам учреждения №2 департамента УИС по Астане удалось предотвратить передачу осуждённым запрещённых предметов, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе досмотра передачи в ёмкости с пловом обнаружен и изъят спрятанный ухищрённым способом сотовый телефон. Также был предотвращён факт проноса в учреждение апельсинов, накаченных спиртом.
По данному факту сотрудниками режимного отдела учреждения материал направлен в суд. Посыльному грозит штраф в размере 10 МРП.
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