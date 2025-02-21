Сотрудникам учреждения №2 департамента УИС по Астане удалось предотвратить передачу осуждённым запрещённых предметов, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе досмотра передачи в ёмкости с пловом обнаружен и изъят спрятанный ухищрённым способом сотовый телефон. Также был предотвращён факт проноса в учреждение апельсинов, накаченных спиртом.

По данному факту сотрудниками режимного отдела учреждения материал направлен в суд. Посыльному грозит штраф в размере 10 МРП.