Апельсины и бананы могут подорожать в Казахстане - Жумангарин

Пять продуктов, по которым Казахстан продолжает оставаться импортозависимым назвал заместитель премьер-министра Серик Жумангарин, передает BaigeNews.kz.

Возглавило список мясо птицы, мы обеспечиваем им себя всего на 73%. Колбаса и рыба с 60%, сыры и творог с 46% и сахар с 44%. Такое положение дел несет определённые риски, отметил на брифинге в правительстве Серик Жумангарин. Это же касается некоторых видов овощей и фруктов, которые в Казахстане не произрастают, таких как апельсины и бананы. Рост цен на них возможен, однако за минувшую неделю ни одна позиция не подорожала.

"Что касается апельсинов, лимонов и прочих фруктов, которые у нас не произрастают. Сейчас на площадке Евразийской экономической комиссии рассматриваются вопросы снижения ввозных таможенных пошлин на эти виды продукции. Но мы считаем, поскольку у нас есть предприятия, которые работают с закрытым грунтом, строят теплицы, как это завтра отразится на их деятельности, не будет ли на рынке давления? Поэтому мы решение будем принимать на ближайшем совете Евразийской экономической комиссии. Если мы увидим, что нашим предпринимателям ничего не угрожает, тогда будем пошлины снижать", - рассказал Серик Жумангарин.

По десяти товарным позициям, подчеркнул заместитель премьер-министра, наша страна обеспечена полностью. Казахстанцы не испытывают нужды в муке, соли, хлебе, рисе, макаронах, масле, картофеле, баранине, говядине и моркови. По четырнадцати другим продуктовым товарам мы обеспечиваем себя лишь на 80% и более.

Ранее министр сельского хозяйства заявил о рекордном урожае сахарной свеклы, который собрали в Казахстане. Однако от импорта зарубежного сахара наша страна отказаться не может. Глава ведомства Айдарбек Сапаров рассказал почему сложилась такая ситуация.