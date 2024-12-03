Апелляция по делу сына Даулета Турлыханова: молодой человек не выйдет на свободу

В Алматы прошло рассмотрение апелляционной жалобы по делу сына депутата Даулета Турлыханова Нурасыла Болата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.

В итоге решение суда первой инстанции (суд №2 Медеуского района) было оставлено без изменений - частная жалоба адвоката осталась без удовлетворения.

"Апелляционное постановление вступает в силу с момента оглашения и пересмотру в кассационном порядке не подлежит", - сказал судья.

Он напомнил, что ранее был вынесен приговор в виде ограничения свободы, однако сын мажилисмена нарушил порядок исполнения приговора.

Напомним, 22 октября в Медеуском суде было решено "заменить Болату Нурасылу Даулетулы неотбытный срок наказания в виде 1 год 5 месяцев 10 дней ограничения свободы на лишение свободы по приговору Военного суда Алматинского гарнизона". Тогда же стало известно, что местом отбывания наказания определено учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Скандальная история с сыном Даулета Турлыханова началась с конфликта с алматинскими юристами: Олег и Анна Черновы заявили, что он избил их, когда они пытались защитить незнакомую девушку от его нападков.

В октябре 2023 года Нурасыл Болат осуждён приговором Военного суда Алматинского гарнизона за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью супругам Черновым из хулиганских побуждений. Но апелляционная инстанция изменила приговор, с Нурасыла Болата были взысканы в пользу потерпевших расходы по оплате услуг представителя за участие в суде апелляционной инстанции в сумме 400 000 тенге.



Кассационное рассмотрение состоялось по ходатайству потерпевших, которые просили изменить судебные акты и назначить ему наказание, связанное с лишением свободы.

По итогам рассмотрения уголовного дела судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда изменила судебные акты, Болату назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы, а также увеличена сумма компенсации морального вреда до миллиона тенге каждому.