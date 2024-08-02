Апелляция оставила в силе приговор в отношении Love Айки

В Алматинском горсуде пересмотрено уголовное дело в отношении Love Айки и её пособника, передаёт BaigeNews.kz.

Cуд первой инстанции признал М. виновной в незаконном приобретении, хранении и перевозке психотропного вещества в особо крупном размере, а также в сводничестве по 52 эпизодам и по совокупности преступлений приговорил к 6,5 года лишения свободы.

Т. за пособничество в сводничестве по 12 эпизодам, группой лиц приговорён к 3 годам 8 месяцам лишения свободы.

Осуждённые обжаловали приговор в апелляции.

"Апелляция, исследовав уголовное дело, посчитала, что обвинение в отношении осуждённых нашло полное подтверждение. Так, М. в мае 2023 года незаконно приобрела психотропное вещество мефедрон в особо крупном размере без цели сбыта и незаконно перевозила его с собой. Обнаружив его в сумке подсудимой, сотрудники полиции изъяли мефедрон при задержании М. В 2020-2023 годах М. совместно с пособником Т. организовала сводничество, предоставляя в корыстных целях девушек для оказания интимных услуг. От этих услуг М. получала проценты лично либо через своего пособника Т. Вина подсудимых подтверждена показаниями свидетелей, заключениями экспертов и другими материалами по делу", - сообщили в суде.

Апелляция оставила приговор без изменения. Он вступил в законную силу.