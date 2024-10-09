Гангстер-апашка блестяще зачитала Gangsta's Paradise на тое (ВИДЕО)
Сегодня, 11:54
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Сегодня, 11:54Сегодня, 11:54
169Фото: YouTube
В Казахстане бабушка "зажгла" на свадьбе своей дочери, зачитав Gangsta’s Paradise, передаёт BaigeNews.kz. По данным местных СМИ, ее зовут Мейрамгуль Ходжашева и ей 61 год.
К слову, завирусившийся ролик с исполнением Coolio и L.V. "Gangsta’s Paradise" за сутки набрал больше 2 миллионов просмотров.
За блестящее исполнение её наградили приятными памятными подарками.
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