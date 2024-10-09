  • 9 Октября, 13:31
  • BAIGENEWS

Гангстер-апашка блестяще зачитала Gangsta's Paradise на тое (ВИДЕО)

Сегодня, 11:54
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YouTube Сегодня, 11:54
Сегодня, 11:54
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Фото: YouTube

В Казахстане бабушка "зажгла" на свадьбе своей дочери, зачитав Gangsta’s Paradise, передаёт BaigeNews.kz. По данным местных СМИ, ее зовут Мейрамгуль Ходжашева и ей 61 год.

К слову, завирусившийся ролик с исполнением Coolio и L.V. "Gangsta’s Paradise" за сутки набрал больше 2 миллионов просмотров.

За блестящее исполнение её наградили приятными памятными подарками.

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