В рамках проекта информационное агентство El.kz, входящее в состав компании, активно использовало ИИ для создания иллюстраций и редактуры новостных материалов.

Эксперимент инициирован в ответ на глобальный тренд цифровизации, о котором говорил Президент Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае в Боровом. Как отметил Президент, реального прогресса страна добьётся благодаря масштабному внедрению передовых цифровых технологий и искусственного интеллекта во все сферы экономики.

"Эта тенденция окажет значительное влияние на развитие информационной индустрии, включая повышение качества медиапродукции, — подчеркнула председатель правления АО "Qazcontent" Айна Задабек, — Мы убеждены, что автоматизация рутинных процессов позволит не только оптимизировать рабочее время, но и создать условия для творческого роста журналистов".

По мнению экспертов холдинга, использование ИИ в медиа — это неизбежный этап эволюции отрасли. Технологии берут на себя шаблонные задачи, а журналисты и редакторы получают больше возможностей для работы над глубокими, аналитическими и креативными материалами.

Работники Qazcontent рассматривают искусственный интеллект как инструмент для усиления человеческого потенциала. Ведь освобождая сотрудников от рутины, мы открываем новые горизонты для качественной журналистики с "душой".

Эксперимент подтвердил эффективность подхода, и в ближайшее время АО "Qazcontent" планирует расширить применение ИИ в своих медиапроектах.