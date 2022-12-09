АО "АрселорМиттал Темиртау" окажет поддержку семье погибшего

Фото: arcelormittal.kz

Трудовой коллектив и руководство "АрселорМиттал Темиртау" выражает глубокие соболезнования семье погибшего газовщика Е. И. Федоренко.



Руководство компании окажет всестороннюю поддержку семье погибшего. Компания покроет затраты, связанные с погребением и поминальными процедурами. В ближайшее время семье будет произведена единовременная выплата 10-ти годовых зарплат, родителям будет оказана отдельная материальная поддержка в виде выплаты годового заработка погибшего. Также компания приобретет семье погибшего квартиру. Членам семьи погибшего оказывается профессиональная социально-психологическая помощь.



Генеральный директор компании Владимир Яблонский от имени трудового коллектива "АрселорМиттал Темиртау" выражает искреннее соболезнование семье, родным и близким безвременно погибшего коллеги. Владимир Иванович также отметил, что это серьезное происшествие еще раз доказывает, насколько важна культура заботы, поддержки постоянного и пристального внимания к вопросам техники безопасности. Владимир Яблонский взял на личный контроль выполнение мер по поддержке семьи Е. И. Федоренко.