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  • АО "АрселорМиттал Темиртау" окажет поддержку семье погибшего
arcelormittal.kz Сегодня, 14:57
259
Сегодня, 14:57
259
Фото: arcelormittal.kz

АО "АрселорМиттал Темиртау" окажет поддержку семье погибшего

Трудовой коллектив и руководство "АрселорМиттал Темиртау" выражает глубокие соболезнования семье погибшего газовщика Е. И. Федоренко.

Руководство компании окажет всестороннюю поддержку семье погибшего. Компания покроет затраты, связанные с погребением и поминальными процедурами.  В ближайшее время семье будет произведена единовременная выплата 10-ти годовых зарплат, родителям будет оказана отдельная материальная поддержка в виде выплаты годового заработка погибшего. Также компания приобретет семье погибшего квартиру. Членам семьи погибшего оказывается профессиональная социально-психологическая помощь.

Генеральный директор компании Владимир Яблонский от имени трудового коллектива "АрселорМиттал Темиртау" выражает искреннее соболезнование семье, родным и близким безвременно погибшего коллеги. Владимир Иванович также отметил, что это серьезное происшествие еще раз доказывает, насколько важна культура заботы, поддержки постоянного и пристального внимания к вопросам техники безопасности.  Владимир Яблонский взял на личный контроль выполнение мер по поддержке семьи Е. И. Федоренко.

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#АрселорМиттал Темиртау #поддержка
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:57
259
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