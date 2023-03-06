  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Ануар Жангозин возглавил "Назарбаев Интеллектуальные школы"
facebook.com/azhangozin Сегодня, 11:43
356
Сегодня, 11:43
356
Фото: facebook.com/azhangozin

Ануар Жангозин возглавил "Назарбаев Интеллектуальные школы"

Ануар Жангозин сегодня возглавил АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы". На должность председателя правления автономной организации образования его назначил Попечительский совет НИШ, передаёт BaigeNews.kz.

"В этой организации я начал свой трудовой путь 15 лет назад, где приобрёл первый бесценный опыт, который помогал мне в дальнейшей работе на других позициях. Настала пора применить все накопленные знания для дальнейшего развития Интеллектуальных школ. Буду стараться информировать вас о текущей работе", — написал Жангозин на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее он занимал пост главы АО "Центр международных программ", который возглавлял с января 2022 года. Жангозин отметил, что за время его работы запущен процесс переориентирования программы "Болашак", утверждены льготы для инженерно-технических и медицинских специалистов. Также за это время утверждено софинансирование обучения за счёт третьих лиц с последующим сокращением срока трудовой отработки на один календарный год, что позволит обучить ещё больше стипендиатов и сэкономить бюджетные средства. Также решены многие другие вопросы. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#назначение #НИШ #образование
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:43
356
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх