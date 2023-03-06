Ануар Жангозин возглавил "Назарбаев Интеллектуальные школы"

Фото: facebook.com/azhangozin

Ануар Жангозин сегодня возглавил АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы". На должность председателя правления автономной организации образования его назначил Попечительский совет НИШ, передаёт BaigeNews.kz.

"В этой организации я начал свой трудовой путь 15 лет назад, где приобрёл первый бесценный опыт, который помогал мне в дальнейшей работе на других позициях. Настала пора применить все накопленные знания для дальнейшего развития Интеллектуальных школ. Буду стараться информировать вас о текущей работе", — написал Жангозин на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее он занимал пост главы АО "Центр международных программ", который возглавлял с января 2022 года. Жангозин отметил, что за время его работы запущен процесс переориентирования программы "Болашак", утверждены льготы для инженерно-технических и медицинских специалистов. Также за это время утверждено софинансирование обучения за счёт третьих лиц с последующим сокращением срока трудовой отработки на один календарный год, что позволит обучить ещё больше стипендиатов и сэкономить бюджетные средства. Также решены многие другие вопросы.