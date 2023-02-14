Ануар Жангозин ушёл с поста главы "Центра международных программ"

Ануар Жангозин покидает пост главы АО "Центр международных программ", который он возглавлял с января 2022 года. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня завершается моя работа в Центре международных программ, которая стала для меня периодом целенаправленных усилий и положительных результатов. За время работы совместно с коллегами удалось реализовать ряд значительных инициатив", - сообщил он.

Жангозин отметил, что за время его работы запущен процесс переориентирования программы "Болашак", утверждены льготы для инженерно-технических и медицинских специалистов.

Также за это время утверждено софинансирование обучения за счёт третьих лиц с последующим сокращением срока трудовой отработки на один календарный год, что позволит обучить ещё больше стипендиатов и сэкономить бюджетные средства.

Усилена работа по расширению партнёрских связей с вузами в части снижения стоимости обучения. Благодаря этому в прошлом году удалось сэкономить более 150 миллионов тенге. В 2023 году вводится трудовая отсрочка для стипендиатов, которые работают в топовых компаниях, входящих в такие мировые рейтинги, как "Fortune Global 500", "Forbes Global 2000", "Forbes Top 100 Digital Companies". После завершения академического обучения болашаковцы смогут получить опыт, провести совместные исследования в международных корпорациях в течение одного года.