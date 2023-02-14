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  • Ануар Жангозин ушёл с поста главы "Центра международных программ"
facebook.com/azhangozin Сегодня, 13:49
202
Сегодня, 13:49
202
Фото: facebook.com/azhangozin

Ануар Жангозин ушёл с поста главы "Центра международных программ"

Ануар Жангозин покидает пост главы АО "Центр международных программ", который он возглавлял с января 2022 года. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня завершается моя работа в Центре международных программ, которая стала для меня периодом целенаправленных усилий и положительных результатов. За время работы совместно с коллегами удалось реализовать ряд значительных инициатив", - сообщил он.

Жангозин отметил, что за время его работы запущен процесс переориентирования программы "Болашак", утверждены льготы для инженерно-технических и медицинских специалистов.

Также за это время утверждено софинансирование обучения за счёт третьих лиц с последующим сокращением срока трудовой отработки на один календарный год, что позволит обучить ещё больше стипендиатов и сэкономить бюджетные средства.

Усилена работа по расширению партнёрских связей с вузами в части снижения стоимости обучения. Благодаря этому в прошлом году удалось сэкономить более 150 миллионов тенге. 

В 2023 году вводится трудовая отсрочка для стипендиатов, которые работают в топовых компаниях, входящих в такие мировые рейтинги, как "Fortune Global 500", "Forbes Global 2000", "Forbes Top 100 Digital Companies". После завершения академического обучения болашаковцы смогут получить опыт, провести совместные исследования в международных корпорациях в течение одного года.

К тому же усилены требования к претендентам программы "Болашак" в части знания иностранного языка. Теперь все кандидаты для участия в конкурсе должны предоставлять сертификат о сдаче экзамена по иностранному языку. Эта мера принята для повышения качества отбора.

"Отдельным большим проектом является ежегодная стажировка 500 учёных. В этом году усовершенствованы критерии отбора кандидатов для данной программы, сформирован список из 420 вузов, научно-исследовательских центров и организаций из 34 стран мира для прохождения научной стажировки. Также разработан список приоритетных направлений научных исследований, который предусматривает более 130 специальностей", - написал Жангозин. 

Как он уточнил, все эти и другие достижения были бы невозможны без сплоченной работы команды Центра международных программ. И выразил благодарность за профессионализм и поддержку.
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#болашак #стипендия #увольнение
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:49
202
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