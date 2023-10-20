Антитеррористического учения пройдут в Байконуре
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В Байконуре запланировано проведение антитеррористического учения "Набат-Байконур 2023". Учения пройдут с 25 по 27 октября 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб в городе Байконур.
По информации штаба, учение будет проведено на базе Авиапредприятия "Аэропорт "Крайний" филиала акционерного общества "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" - "Космический центр "Южный".
"При проведении антитеррористического учения для жителей города будут введены ограничения по перемещению на территориях, прилегающих к объекту проведения учения, а также по передвижению автомобильного транспорта в районе КПП №5 города Байконур", - говорится в сообщении.
В ходе учения оперативным штабом в городе Байконуре и его аппаратом, органами исполнительной власти и другими заинтересованными ведомствами, будут отработаны практические действия по управлению контртеррористической операцией, минимизации и ликвидации последствий террористического акта.
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