Антитеррористические учения пройдут в Астане

Двухдневные антитеррористические учения пройдут в промышленной зоне Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КНБ.

18-19 октября 2023 года Службой специального назначения "А" Комитета национальной безопасности в промышленной зоне г.Астаны будут проведены тактические учения "Күз-2023".

По информации КНБ, запланирована отработка комплекса тренировочных действий по освобождению заложников и нейтрализации террористов.

В рамках учения также предусмотрены мероприятия по переброске подразделений спецназа КНБ из других регионов в условный район антитеррористической операции.