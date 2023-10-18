Антитеррористические учения пройдут в Астане
Сегодня, 12:05
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Сегодня, 12:05Сегодня, 12:05
129Фото: gov.kz
Двухдневные антитеррористические учения пройдут в промышленной зоне Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КНБ.
18-19 октября 2023 года Службой специального назначения "А" Комитета национальной безопасности в промышленной зоне г.Астаны будут проведены тактические учения "Күз-2023".
По информации КНБ, запланирована отработка комплекса тренировочных действий по освобождению заложников и нейтрализации террористов.
В рамках учения также предусмотрены мероприятия по переброске подразделений спецназа КНБ из других регионов в условный район антитеррористической операции.
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