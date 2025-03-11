Антитеррористические учения проходят в Жамбылской области
Сегодня, 13:55
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Сегодня, 13:55Сегодня, 13:55
99Фото: Антитеррористический центр РК
11 марта 2025 года в Таразе стартовали масштабные учения "Штурм-Антитеррор-2025", организованные Жамбылским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом, передаёт BaigeNews.kz. Цель мероприятия - проверить готовность правоохранительных и спецслужб к пресечению террористических угроз и реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.
В ходе учений будут задействованы различные силы и средства, чтобы оценить оперативность действий в реальных условиях. Организаторы просят жителей города с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям движения и соблюдать все меры безопасности. Важно строго выполнять указания правоохранителей для обеспечения общего порядка и безопасности.
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