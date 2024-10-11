Антитеррористические учения проходят на юге Казахстана

11 октября оперативным штабом по борьбе с терроризмом в селе Мерке проводятся учения "Антитеррор-2024", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт АЦТ.

Цель мероприятия - проверка уровня готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов по пресечению различных угроз террористического характера.