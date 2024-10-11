Антитеррористические учения проходят на юге Казахстана
Сегодня, 16:02
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Сегодня, 16:02Сегодня, 16:02
35Фото: Антитеррористический центр РК
11 октября оперативным штабом по борьбе с терроризмом в селе Мерке проводятся учения "Антитеррор-2024", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт АЦТ.
Цель мероприятия - проверка уровня готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов по пресечению различных угроз террористического характера.
"Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учениям, возможным временным ограничениям движения населения и автотранспорта, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования сотрудников государственных органов", ― говорится в сообщении АЦТ.
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