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Антитеррористические учения проходят на юге Казахстана

Сегодня, 16:02
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Антитеррористический центр РК Сегодня, 16:02
Сегодня, 16:02
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Фото: Антитеррористический центр РК

11 октября оперативным штабом по борьбе с терроризмом в селе Мерке проводятся учения "Антитеррор-2024", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт АЦТ.

Цель мероприятия - проверка уровня готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов по пресечению различных угроз террористического характера.

"Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учениям, возможным временным ограничениям движения населения и автотранспорта, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования сотрудников государственных органов", ― говорится в сообщении АЦТ.

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