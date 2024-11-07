Антитеррор в Семее: жителей города просят соблюдать меры безопасности

7 ноября 2024 года в г. Семей области Абай проводятся антитеррористические учения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение областного Департамента полиции.

В ходе учения будут отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении.