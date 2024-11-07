Антитеррор в Семее: жителей города просят соблюдать меры безопасности
Сегодня, 10:53
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Сегодня, 10:53Сегодня, 10:53
69Фото: акимат г. Риддер
7 ноября 2024 года в г. Семей области Абай проводятся антитеррористические учения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение областного Департамента полиции.
В ходе учения будут отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении.
"Просим жителей и гостей областного центра отнестись с пониманием к данному мероприятию, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов", - говорится в сообщении.
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