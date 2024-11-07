  • 7 Ноября, 11:14
  • BAIGENEWS

Антитеррор в Семее: жителей города просят соблюдать меры безопасности

Сегодня, 10:53
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акимат г. Риддер Сегодня, 10:53
Сегодня, 10:53
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Фото: акимат г. Риддер

7 ноября 2024 года в г. Семей области Абай проводятся антитеррористические учения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение областного Департамента полиции.

В ходе учения будут отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении.

"Просим жителей и гостей областного центра отнестись с пониманием к данному мероприятию, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов", - говорится в сообщении.

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