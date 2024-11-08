Антитеррор: на казахстанской части Каспия пройдут учения

8 ноября в континентальном шельфе Каспийского моря (от берега 25-27 км.) на морском судне с применением авиации планируется проведение учебного мероприятия по экстренному реагированию на террористические проявления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антитеррористический центр РК.

"В яхт клубе "Бриз" будут отрабатыватся элементы спуска катеров специальных подразделений государственных органов. В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, выполнять законные требования задействованных сотрудников государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения", - говорится в сообщении.