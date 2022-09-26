open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Антирейтинг регионов с наибольшим количеством неплательщиков налогов составили в Казахстане
Антирейтинг регионов с наибольшим количеством неплательщиков налогов составили в Казахстане Вчера, 19:49
293

Антирейтинг регионов с наибольшим количеством неплательщиков налогов составили в Казахстане

Данные о том, в каких регионах Казахстана больше неплательщиков налогов, сообщили в Комитете госдоходов, передаёт BaigeNews.kz.

Антирейтинг выглядит так:

Алматинская область — 179 820;
Карагандинская область — 139 498;
ВКО — 135 056;
Туркестанская область — 129 339;
Шымкент — 120 456.

1 октября истекает срок уплаты налога на имущество (недвижимость и земельные участки) за 2021 год. 

Со 2 октября должникам будут направлять уведомления о задолженности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#налоги #финансы #должники #рейтинг
Журналист
Вчера, 19:49
293
Поделитесь:
Наверх