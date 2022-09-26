Антирейтинг регионов с наибольшим количеством неплательщиков налогов составили в Казахстане

Данные о том, в каких регионах Казахстана больше неплательщиков налогов, сообщили в Комитете госдоходов, передаёт BaigeNews.kz.

Антирейтинг выглядит так:

Алматинская область — 179 820;

Карагандинская область — 139 498;

ВКО — 135 056;

Туркестанская область — 129 339;

Шымкент — 120 456.

1 октября истекает срок уплаты налога на имущество (недвижимость и земельные участки) за 2021 год.

Со 2 октября должникам будут направлять уведомления о задолженности.