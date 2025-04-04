В настоящее время в связи с неисполнением Международным аэропортом Алматы уведомления АЗРК о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства при отборе поставщиков услуг на территории аэропорта проводится антимонопольное расследование, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом стало известно на круглом столе по развитию гражданской авиации. На заседании заместитель председателя АЗРК Болат Самбетов доложил сенаторам о проделанной работе Агентства.

Как известно, в 2024 году по предложению АЗРК Air Astana реализовала план выделения FlyArystan в отдельное юрлицо. Также в конце прошлого года QAZAQ AIR продана инвестору SOVICO Group и его локальному партнёру. Данные меры направлены на усиление конкуренции между авиакомпаниями и снижение стоимости авиабилетов.

Ранее сообщалось, что АЗРК совместно с прокуратурой выявила необоснованное взимание топливного сбора, по результатам которого компания привлечена к крупному административному штрафу. Вместе с тем, в рамках антимонопольного комплаенса AirAstana в течение 2024 года сдерживала цены на внутренних направлениях внутри страны.

Также в 2024 году на основании уведомления АЗРК FlyArystan снижена транзакционная комиссия с 4% до 1,8%, а услуги регистрации на рейс и СМС-информирования, касающаяся подтверждения бронирования рейса, переведены из категории автоматически включенных в оплату - в опциональные услуги, которые пассажир может выбрать самостоятельно при бронировании.

В декабре 2024 года в рамках рассмотрения обращения граждан на рост цен АЗРК проведен мониторинг цен на услуги авиаперевозки пассажиров. По результатам мониторинга цен установлены признаки нарушения, открыто расследование в отношении авиакомпании FlyArystan по признакам монопольно высоких цен.

АЗРК также проводится работа по предотвращению необоснованного роста цен на парковку в аэропортах и контролю за реализацией авиатоплива.

В 2024 году в связи с предостережением АЗРК о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства в Международном аэропорту г.Астаны предотвращено необоснованное повышение стоимости парковки в аэропорту.

Также по результатам рассмотрения обращений предпринимателей аэропорт Астаны снизил с 77 852,28 тг до 60 137,5 тг цену за услугу "Сбор за право реализации авиатопливом".