Антикоррупционные службы Казахстана и Катара подписали Дорожную карту по взаимодействию
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Антикоррупционные службы Казахстана и Катара договорились о расширении сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz.
Состоялся визит в Казахстан делегации Антикоррупционного ведомства Катара (Управления административного контроля и прозрачности) во главе с его руководителем Хамад Бин Насер Рашид Аль-Миснедом.
Гость провёл встречу с председателем Агентства по противодействию коррупции РК Асхатом Жумагали.
Стороны обсудили комплекс вопросов о деятельности антикоррупционных служб двух стран, приоритетных направлениях госорганов, а также подписали Дорожную карту по взаимодействию.
Антикоррупционной службой Казахстана презентованы системные меры по устранению коррупции, возврату активов, защите бизнеса, оказанию правовой помощи, мониторингу целевого использования бюджетных средств и закупок.
Председатель Агентства более подробно рассказал о проводимой работе по антикоррупционному образованию и воспитанию, особенно среди детей и молодёжи, а также цифровизации.
Кроме того, состоялась встреча в акимате Алматы, где аким Ерболат Досаев отметил, что особое внимание уделяется формированию благоприятного инвестиционного климата для отечественных и иностранных инвесторов.
На мероприятии с презентацией о деятельности цифрового правительства и особенностях цифровизации системы государственных закупок выступили представители Национального банка, министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, а также Центра электронных финансов.
Председатель Антикора пригласил руководство Катара принять участие в Конференции Региональной платформы для стран Центральной Азии в целях ускоренного внедрения норм Конвенции ООН против коррупции, запланированной на конец года.
От руководителя Антикоррупционного ведомства Катара поступило приглашение на международную антикоррупционную конференцию, которая состоится в ноябре в Катаре.
Представители делегации из Катара также ознакомились с культурными и историческими ценностями нашей страны.
По итогам мероприятия стороны договорились продолжить практику обмена опытом с целью более эффективного анализа причин и последствий коррупции, укрепления сотрудничества и развития двух стран.
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