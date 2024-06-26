Антикоррупционные службы Казахстана и Катара подписали Дорожную карту по взаимодействию

Антикоррупционные службы Казахстана и Катара договорились о расширении сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz.

Состоялся визит в Казахстан делегации Антикоррупционного ведомства Катара (Управления административного контроля и прозрачности) во главе с его руководителем Хамад Бин Насер Рашид Аль-Миснедом.

Гость провёл встречу с председателем Агентства по противодействию коррупции РК Асхатом Жумагали.

Стороны обсудили комплекс вопросов о деятельности антикоррупционных служб двух стран, приоритетных направлениях госорганов, а также подписали Дорожную карту по взаимодействию.

Антикоррупционной службой Казахстана презентованы системные меры по устранению коррупции, возврату активов, защите бизнеса, оказанию правовой помощи, мониторингу целевого использования бюджетных средств и закупок.

Председатель Агентства более подробно рассказал о проводимой работе по антикоррупционному образованию и воспитанию, особенно среди детей и молодёжи, а также цифровизации.

Кроме того, состоялась встреча в акимате Алматы, где аким Ерболат Досаев отметил, что особое внимание уделяется формированию благоприятного инвестиционного климата для отечественных и иностранных инвесторов.

На мероприятии с презентацией о деятельности цифрового правительства и особенностях цифровизации системы государственных закупок выступили представители Национального банка, министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, а также Центра электронных финансов.

Председатель Антикора пригласил руководство Катара принять участие в Конференции Региональной платформы для стран Центральной Азии в целях ускоренного внедрения норм Конвенции ООН против коррупции, запланированной на конец года.

От руководителя Антикоррупционного ведомства Катара поступило приглашение на международную антикоррупционную конференцию, которая состоится в ноябре в Катаре.

Представители делегации из Катара также ознакомились с культурными и историческими ценностями нашей страны.

По итогам мероприятия стороны договорились продолжить практику обмена опытом с целью более эффективного анализа причин и последствий коррупции, укрепления сотрудничества и развития двух стран.