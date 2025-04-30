Антикоррупционная служба: злоумышленники используют имя Асхата Жумагали
Один из подозреваемых установлен.
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Агентство по противодействию коррупции Казахстана сообщило об участившихся случаях мошенничества, совершаемых с использованием имени его руководителей и сотрудников, передаёт BaigeNews.kz.
По информации ведомства, злоумышленники звонят гражданам, представляясь, в том числе, председателем Антикоррупционной службы Асхатом Жумагали, и пытаются решать различные вопросы в личных интересах. Один из таких инцидентов произошёл в Жамбылской области: мошенник позвонил директору школы от имени главы Агентства с целью добиться незаконного решения.
Подозреваемое лицо в данном случае уже установлено, и в его отношении ведутся следственные действия.
Служба предупреждает: мошенники создают фейковые аккаунты в популярных мессенджерах и социальных сетях (WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook), а также совершают телефонные звонки, представляясь должностными лицами Антикора, чтобы ввести граждан в заблуждение и получить выгоду обманным путём.
Граждан просят не доверять подобным обращениям, не переходить по подозрительным ссылкам и ни в коем случае не переводить денежные средства. При получении подозрительных звонков или сообщений необходимо немедленно обращаться в правоохранительные органы.
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