Агентство по противодействию коррупции Казахстана сообщило об участившихся случаях мошенничества, совершаемых с использованием имени его руководителей и сотрудников, передаёт BaigeNews.kz.

По информации ведомства, злоумышленники звонят гражданам, представляясь, в том числе, председателем Антикоррупционной службы Асхатом Жумагали, и пытаются решать различные вопросы в личных интересах. Один из таких инцидентов произошёл в Жамбылской области: мошенник позвонил директору школы от имени главы Агентства с целью добиться незаконного решения.

Подозреваемое лицо в данном случае уже установлено, и в его отношении ведутся следственные действия.

Служба предупреждает: мошенники создают фейковые аккаунты в популярных мессенджерах и социальных сетях (WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook), а также совершают телефонные звонки, представляясь должностными лицами Антикора, чтобы ввести граждан в заблуждение и получить выгоду обманным путём.

Граждан просят не доверять подобным обращениям, не переходить по подозрительным ссылкам и ни в коем случае не переводить денежные средства. При получении подозрительных звонков или сообщений необходимо немедленно обращаться в правоохранительные органы.