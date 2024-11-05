Антикор завершил расследование в отношении высокопоставленного чиновника из Минсельхоза

Агентство по противодействию коррупции РК завершило досудебное расследование в отношении председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

"Он обвиняется в получении от субъекта предпринимательства взятки в размере 4,4 млн тенге, т.е. 5% от стоимости договора госзакупок услуг по поставке пестицидов против саранчи. С санкции суда должностное лицо и предприниматель взяты под домашний арест", - проинформировали в ведомстве.

31 октября т.г. Генеральной прокуратурой обвиняемые преданы суду.

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